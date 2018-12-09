В Новороссийске завершили благоустройство трех общественных территорий

В селе Мысхако привели в порядок центральную площадь возле Дома культуры.

На участке общей площадью 13,8 тыс. кв. м отремонтировали дорожное покрытие, заменили бордюры, устроили велосипедные дорожки, установили скамейки и малые архитектурные формы. На протяжении всей пешеходной зоны высадили деревья и кустарники. Провели ремонт дождевых и дренажных систем и обустроили детские площадки.

На эти работы потратили около 13 млн рублей из консолидированного бюджета.

Также в Новороссийске благоустроили две общественные территории площадью 60,7 тыс. кв. м: на улице Героев Десантников, от проспекта Дзержинского до улицы Малоземельской, и на улице Пионерской — от Южной до Хворостянского.

Там уложили тротуарную плитку, заменили бордюры, устроили велосипедные дорожки, установили скамейки и малые архитектурные формы, обустроили две детские площадки.

На реконструкцию двух общественных территорий из бюджета было выделено более 60 млн рублей.

В Новороссийске завершается благоустройство еще двух объектов в рамках проекта «Формирование комфортной среды» — двора многоэтажного дома на Анапском шоссе и общественной территории на улице Героев Десантников.

В 2018 году на реализацию приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на Кубани выделили 1,5 млрд рублей. В 2019 году реализацию проекта продолжат на новых объектах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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