В Новороссийске завершился фестиваль «Кубанские театральные встречи»

Обладателем Гран-при конкурса стала театральная студия «Карнавал» из Туапсинского района.

«Кубанские театральные встречи» проходили с августа, на них представили 78 оригинальных авторских работ из 25 муниципальных образований.

Помимо Гран-при, жюри определило победителей в нескольких направлениях. Среди детских и юношеских театров лучшей признали новороссийскую студию «Тандем», второе место завоевал театральный коллектив «Сказка» из Павловского района, третье место досталось театру Чтеца из Ейского района.

В направлении «Молодежные и взрослые театры» победил театр-студия «Кукушкино гнездо» Новороссийска, второе место у геленджикской студии «Маленький ТЕАТРиК», третье — у театральной группы «Эксперимент» Отрадненского района.

В номинации «За лучшее исполнение женской роли» отметили актрису народного театра «Маска» Абинского района Татьяну Жихареву. За лучшее исполнение мужской роли награжден актер народного театра миниатюр «Комик» Новокубанского района Сергей Исупов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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