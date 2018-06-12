В Новороссийске завершился фестиваль театров малых городов

Церемония закрытия фестиваля состоялась 11 июня.

Специальный диплом за верность русской провинциальной сцене присудили народной артистке России Римме Беляковой (Вольск), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в управлении культуры Новороссийска.

Приз главы Новороссийска и диплом за лучший актерский дуэт достался «Тильзит-Театру» (Советск, Калининградская область) за спектакль «Ревизор» (Николай Гоголь).

Приз главы Новороссийска и диплом за актерское братство и мастерство вручили Петру Незлученко, Кириллу Имерову и Игорю Булыгину.

Дипломом ассоциации театральных критиков «За свободу театрального мышления» наградили Глазовский драматический театр «Парафраз» (Удмуртская Республика) за спектакль «Вино из одуванчиков».

Специальный диплом и приз председателя жюри Игоря Скляра отдали Игорю Павлову за роль Тома в спектакле «Вино из одуванчиков».

Дипломом лауреата в номинации «Надежда» наградили Рустэма Зиннурова за роль в спектакле «Иблис» (Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева, Татарстан).

За лучшую мужскую роль отметили Дамира Салимзянова («Вино из одуванчиков»). В номинации «Лучшая женская роль» наградили Александру Комлеву за роль Анны и Анну Дунаеву за роль Марии в спектакле «Карл и Анна», — актрис Русского драматического театра «Мастеровые» (Набережные Челны, Татарстан).

Лучшим спектаклем малой формы признали «Мертвые души» (Городской драматический театр «Поиск», Лесосибирск, Красноярский край).

Лучшим спектаклем большой формы назвали «Смерть Тарелкина» (Серовский театр драмы имени А. П. Чехова, Свердловская область). Эту постановку покажут весной 2019 года в Москве на сцене Театра наций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фестиваль прошел с 4 по 11 июня. На форум собрались 16 творческих коллективов, в числе которых театры из Краснодарского края и Свердловской, Тамбовской, Калининградской, Омской, Саратовской, Самарской, Ивановской, Ленинградской областей, Республики Татарстан и Удмуртии, Красноярского края.

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