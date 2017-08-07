В Новороссийске заявили о возможном срыве призывной кампании

Всего повестки должны были получить более 1,7 тыс. человек.

Оповестить смогли 1,4 тыс. человек, остальные находятся в розыске.

«Задание штаба ЮВО в полном объеме не выполняется. Если не принять срочных мер, то оно и вовсе будет сорвано», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 15 июля завершился весенний призыв в Вооруженные силы. Для прохождения срочной службы призвали около 142 тыс. человек. От ЮВО служить отправились около 25 тыс. человек. Наибольшее число призывников направил военный комиссариат Краснодарского края.

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