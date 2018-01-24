В Новороссийске женщина из окна увидела вора у своего автомобиля

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии.

Местная жительница обратилась за помощью к сотрудникам Росгвардии, патрулирующим улицу Козлова. Она пояснила, что из окна учреждения, в котором работает, увидела, как неизвестный разбил окно ее автомобиля и похитил из него кошелек. После этого мужчина скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

По словам потерпевшей, в кошельке находились 8 тыс. рублей. Женщина сообщила приметы злоумышленника.

На улице Севрюкова задержали мужчину, похожего на предполагаемого преступника. Это 44-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и большую часть жизни провел в местах лишения свободы.

Задержанного передали следственно-оперативной группе полиции.

Вернуться на ленту

Источник