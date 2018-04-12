В Новороссийске женщина укусила четырехлетнего ребенка

По словам матери пострадавшего ребенка, его укусила незнакомая женщина, якобы за то, что упав с качели, он задел девочку.

Мать мальчика в этот момент была в здании кафе на набережной. Услышав детский плач, она прибежала на площадку. Там женщина увидела, что незнакомка треплет за руку чужого ребенка. Завязалась словесная перепалка.

По словам очевидцев, зачинщица скандала вцепилась зубами в руку мальчика. Мать тут же отвела его на медицинское освидетельствование и написала заявление в полицию. Началась проверка.

Если вам что-то известно о женщине на видеозаписи, звоните по телефону 02.

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