В Новороссийске жители сообщили о 97 случаях обрывов ЛЭП

Об этом стало известно 29 ноября во время заседания городского штаба КЧС.

«В ближайшие два-шесть часов ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий и ураганный ветер северо-восточного направления. Уже сейчас порывы достигают 35-38 м/с. Только что завершилось заседание штаба КЧС. Несмотря на принятое решение отменить занятия в школах города, детские сады продолжают работать, так как не каждый может забрать своего ребенка, поэтому социальные учреждения будут работать, пока родители не заберут последнего ребенка. В школах № 4, 14, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 и ТЭЛ организованы эвакуационные пункты, которые полностью готовы к приему людей. По моему поручению эвакопункты обеспечены всем необходимым», — написал глава Новороссийска Игорь Дяченко в социальных сетях.

По его словам, в данный момент оперативная ситуация в городе следующая: крупных аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не зафиксировано. По линии НЭСК задействовано восемь бригад и гидроподъемников для ликвидации последствий ураганного ветра.

По состоянию на 13:30 от жителей города поступило 97 единичных заявок по обрыву линий электропередач. Массовых отключений в Новороссийске не зафиксировано.

Юго-Западные электросети продолжают восстанавливать энергоснабжение в Южной Озерейке и в Широкой балке. Энергетики пообещали завершить работы в течение трех часов. Система газоснабжения работает в штатном режиме.

В Новороссийске на хуторе Ленинский путь подали тепло и подключили резервный источник питания. В МБУ «Безопасный город» к утру поступило 40 обращений по теплоснабжению. На данное время все обращения по теплу службами отработаны. Всего обращений было 456, на контроле осталось 15.

Все плановые отключения отменили. Сейчас начаты работы по ликвидации аварийных отключений энергоснабжения на улице Кораблева. Зафиксировали восемь обращений по ремонту кровли.

«Обратился к управлению ГИБДД по Новороссийску, попросил в час пик обеспечить регулировку дорожного движения. Посмотреть все проблемные участки дорог. По поврежденным дорожным знакам, щитам наружной рекламы составить реестр. Ситуацию держу на личном контроле», — написал глава города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ближайшие часы 29 ноября и 30 ноября в Новороссийске ожидают ураганный ветер, порывы которого могут достигать 38 м/с. Высота волн — 15-30 дм. В городе ввели режим ЧС. В школах отменили занятия. Из-за ветра осыпались ветви установленной на площади новогодней елки. В Новороссийске ветром сорвало с якоря теплоход.

В крае продолжает действовать экстренное предупреждение.

На прилет и вылет в Международном аэропорту Краснодар задержаны десять рейсов.

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