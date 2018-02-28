В Новороссийске жителям долгостроя ЖК «Посейдон-1» 1 марта включат отопление

В течение 72 часов после подачи тепла в квартиры специалисты будут следить за состоянием сетей, после этого Ростехнадзор выдаст соответствующий акт.

Такое решение приняли после совещания по защите интересов обманутых дольщиков в Новороссийске, которое провел 21 февраля первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Ранее в жилой комплекс «Посейдон-1» заселились жители. Однако отопление включено не было.

«В этом жилом комплексе 74 квартиры. Люди прожили без тепла всю зиму. Главной причиной, по которой никак не удавалось завершить эти работы, являлась не конструктивная позиция компании «Кубаньжилстрой». Именно это мы и разобрали на совещании 21 февраля, выработали график работ. Сейчас в ЖК «Посейдон-1» произвели тестовую подачу тепла, которая выявила целый ряд неисправностей. По информации руководства города, не позднее 7:00 1 марта долгожданное тепло поступит в квартиры», — сообщил Алексеенко.

Вице-губернатор рассказал, что 2 марта в ЖК «Посейдон-1» пройдет сход граждан, на котором они выберут управляющую компанию.

«Это очень важный момент, поскольку ресурсоснабжающие компании должны заключить договор с УК на эксплуатацию и обслуживание сетей. То же самое касается и лифтов, которые сейчас не работают», — сказал Алексеенко.

Также состоялось подписание соглашения о достройке ЖК «Суджук-Кале». Комплекс представляет собой три дома. Общее количество заключенных договоров долевого участия – 345. В качестве инвестора выступила компания «Акстрой», которая уже ведет работы на доме № 1. Сдача дома запланирована в ноябре-декабре. Согласно графику, дом № 2 должны сдать в ноябре 2019 года, дом №3 — в ноябре 2020 года. После подписания соглашения в суд направили ходатайство о снятии ареста с участка и объектов. Отмечается, что в ближайшее время у «Акстроя» не останется никаких препятствий для выполнения работ.

«Сейчас мы ждем решения еще от одного инвестора — компании «Неометрия». Она готова на определенных условиях достраивать все оставшиеся объекты. Уже сформировался целый пул застройщиков, готовых единовременно зайти на объекты в случае отказа «Неометрии»», — цитирует Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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