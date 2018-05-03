В Новороссийской бухте зафиксировали рост водорослей, очищающих воздух

Ученые сообщили о значительном очищении Черного моря за последнее десятилетие.

Это связано с увеличением численности полезных водорослей, которые избегают загрязненной воды. На протяжении нескольких лет ученые проводили исследования в акватории Черного моря, в том числе в Новороссийской бухте. По результатам работы установлено, что численность водорослей планктонного вида кокколитофоридов значительно выросла.

«Плюсы этого очевидны, ведь этот вид водорослей — один из немногих на нашей планете, который способен поглощать из земной атмосферы углекислый газ», — сообщила научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН Ольга Ясакова.

По ее словам, в 1980-х годах европейские страны стали поставлять меньше биогенных веществ в водоемы Европы, в результате этого море стало чище, а с ним и воздух, очищаемый этими водорослями, сообщает RT.

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