В Новороссийском драмтеатре пройдет премьера спектакля «Пять вечеров»

Премьерные показы на сцене Новороссийского муниципального драматического театра имени В. П. Амербекяна состоятся 21 и 30 ноября.

Режиссеры спектакля — заслуженный работник культуры Кубани Евгений Кушпель и народная артистка Республики Северная Осетия-Алания Виктория Десятова.

«Пять вечеров» — это пьеса Александра Володина о любви, верности, отношениях юности.

События происходят в середине 1950-х годов. После 17-летнего отсутствия Ильин возвращается в родной Ленинград. Из окна квартиры своей приятельницы Зои он видит дом, в котором когда-то снимал комнату, и вспоминает девушку Тамару, которую любил в молодости. Вдвоем со взрослым племянником Славиком Тамара живет все в той же коммунальной квартире, в которой снимал комнату Ильин.

Начало спектакля — в 19:00, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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