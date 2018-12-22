В Новороссийском порту мужчина спрятался в вагоне грузового поезда

Нарушителя обнаружили 21 декабря в 11:30 на контрольно-пропускном пункте «НМТП».

Караул команды «Новороссийский морской торговый порт» Новороссийского отряда Краснодарского филиала ВО Минтранса РФ при досмотре вагонов состава, прибывающих на территорию порта, обнаружил спрятавшегося в вагоне мужчину. Таким образом нарушитель пытался попасть в порт.

По сигналу охраны диспетчер остановил поезд, в отношении нарушителя составили протокол и передали его сотрудникам линейного отделения МВД на транспорте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского филиала вневедомственной охраны Минтранса РФ.

Позже выяснилось, что гражданин пытался проникнуть в порт, чтобы совершить кражу. За прошедшие сутки на охраняемых постах филиала задержали 14 человек за нарушения требований пропускного и внутриобъектового режимов.

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