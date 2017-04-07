В Новороссийск после ремонта прибыл противолодочный корабль «Ейск»

В Новороссийск в апреле после планового ремонта прибыл малый противолодочный корабль Черноморского флота «Ейск».

Судно ремонтировали на базе 13-го судоремонтного завода в Севастополе. Корабль успешно прошел ходовые испытания. В Новороссийске находится пункт его постоянной дислокации.

Этот малый противолодочный корабль построили на заводе «Ленинская кузница» в Киеве. С 28 февраля 1990 года он включен в состав Черноморского флота. В 1999 году ему присвоили наименование «Ейск».

Он входит в состав бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военной морской базы. В его вооружение входят артустановки, торпедный аппарат, реактивный бомбомет, глубинные бомбы и мины. Экипаж составляет 89 человек, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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