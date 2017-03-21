В Новороссийск прибыли первые грузы с оборудованием для «Формулы-1»

В порт Новороссийска в марте прибыли первые морские грузы для Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.

Всего из Великобритании доставили 16 контейнеров с оборудованием для паддока. После прохождения всех таможенных процедур грузы доставят на «Сочи Автодром».

За две недели до Гран-при начнет поступать дополнительное оборудование команд. Планируется, что болиды доставят самолетом после Гран-при Бахрейна, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российский этап гонки Гран-при «Формулы-1» в Сочи пройдет с 27 по 30 апреля. Продажа билетов Гран-при стартовала 19 января.

В 2016 году гонка Гран-при России «Формулы-1» прошла в Сочи 1 мая. Соревнования посетили более 150 тыс. человек.

Фотоотчет о Гран-при России «Формулы-1» в Сочи смотрите здесь.

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