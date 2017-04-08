В Новороссийске 3 тыс. человек провели акцию «Мы вместе против террора»

В Новороссийске 8 апреля состоялась акция «Мы вместе против террора». На Форумную площадь вышли более 3 тыс. человек.

Выразить свою гражданскую позицию и почтить память жертв террористических атак пришли жители города, представители общественных, ветеранских и молодежных организаций, национальных диаспор, политических партий, казачество и духовенство. Люди принесли с собой плакаты с лозунгами: «Всем миром против террора», «Защитим детей от террора».

Акция началась с поминальной литургии. Благочинный Новороссийского округа Новороссийской епархии протоиерей Максим Карпов призвал горожан поддержать петербуржцев.

Выступающие говорили о том, что сегодня терроризм — мировой вызов №1. Чтобы противостоять ему, предпринимают комплексные меры. Порой они не популярны, нарушают привычный ход вещей, но только так можно обеспечить защиту населения, и к этому надо относиться с пониманием, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инициатором акции «Мы вместе против террора» в Новороссийске стала общественная организация «Боевое содружество».

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