В Новороссийске акцию «Мы вместе против террора» посетят до 3 тыс. человек

В Новороссийске 8 апреля проведут общественную акцию «Мы вместе против террора».

«Мероприятие организовали в связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге. Вместе с нашей акцией на проведение заявлен пикет от боевого братства Новороссийска. Он также посвящен борьбе с терроризмом. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 3 тыс. человек. Это представители общественных организаций, парламентских партий, национальных обществ, горожане. Акцией мы хотим выразить поддержку президенту РФ и показать, что готовы бороться с террором вместе», — рассказал начальник управления внутренней политики Новороссийска Валерий Лисицкий.

Мероприятие пройдет в 12:00 на Форумной площади.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. Бомба взорвалась на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство обезвредили на «Площади Восстания». Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали. Возбуждено угловное дело по статье «Террористический акт». В Следственном комитете РФ 4 апреля назвали имя смертника. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

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