В Новороссийске аттракционы в парках прошли техническую проверку

Все конструкции парков развлечений Новороссийска в апреле проверили на исправность.

Качели и карусели разобрали буквально до винтика. Каждую деталь надо было смазать и проверить износ. Экзамен на прочность сдавали не только аттракционы, но и работники парков.

«Подготавливается обслуживающий персонал, проходят соответствующее программное обучение и сдают экзамены на право допуска к работе на аттракционах. В эту программу входит обеспечение безопасности эксплуатации аттракционной техники, то есть знание инструкции, пожарной и электробезопасности», — рассказал инженер по охране труда и технике безопасности управления «Парки Новороссийска» Николай Зыков.

В центральном парке Новороссийска изменится прогулочная зона. Там освободят аллеи от выставочных и торговых палаток. Их перенесут в специальную зону, а лавочки переставят в так называемые «карманы» — это облегчит передвижение в пешеходной зоне. Кроме того, планируют установить несколько новых аттракционов.

«Новое колесо обозрения круглогодичного действия, оно будет соответствовать современным требованиям технической безопасности. В нем установят кабины с подогревом, и в летнее время эти же кабины с кондиционированием», — пояснил директор управления «Парки Новороссийска» Сергей Кириллов.

Кроме того, всем паркам Новороссийска определили границы и занесли их в кадастр как участки с рекреационным статусом. Теперь никто не сможет возводить на этой территории строения, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник