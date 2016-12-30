В Новороссийске большегрузы начали пропускать на перевал

В Новороссийске 30 декабря для грузовиков открыли въезд на перевал.

«На трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский сняли ограничение на въезд на перевал для грузовиков. Реверсивное движение из-за ремонта моста в районе поселка Верхнебаканского сохраняется», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», ночью 30 декабря в Новроссийске в районе поселков Горного и Верхнебаканского на трассе А-146 образовались автомобильные заторы. На перевале ввели ограничение в движении для большегрузов.

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