В Новороссийске двое полицейский пострадали в ДТП с фургоном

В Новороссийске вечером 19 апреля патрульный автомобиль врезался в микроавтобус, пострадали два человека.

По предварительным данным, сотрудники полиции двигались на вызов со включенными спецсигналами. Автомобиль выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с фургоном, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП два сотрудника патрульно-постовой службы полиции были доставлены в ЦРБ Новороссийска. Водитель второго автомобиля не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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