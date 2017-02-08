В Новороссийске мужчину заподозрили в развращении школьника

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08 февраля в 14:45

В Новороссийске 6 февраля прохожие задержали мужчину, который напал на десятилетнего мальчика.

По версии следствия, 6 февраля около 14:30 школьник шел по Набережной адмирала Серебрякова. В районе памятника «Исход» к мальчику подошел незнакомый мужчина и попытался совершить в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Это увидели проходившие мимо моряки из Владивостока. Они задержали злоумышленника и вызвали полицию.

«Подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний местный житель, который в декабре прошлого года освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за аналогичное преступление. Против задержанного в тот же день возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Мужчину поместили под стражу», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель руководителя СО по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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