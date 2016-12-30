В Новороссийске на перевале из-за снегопада образовались заторы

В Новороссийске 30 декабря на трассе А-146 ввели реверсивное движение.

Фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены автомобильные заторы на ночных трассах, выложили в соцсети очевидцы. По их словам, на перевале под Новороссийском и около станицы Гостагаевской в Анапе образовались пробки из-за того, что дороги замело снегом. Произошло несколько мелких ДТП из-за заносов.

«На участке трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский в районе перевала ввели реверсивное движение. На самом перевале ограничили движение для большегрузов. В ГИБДД просят водителей проявлять терпение, соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы избежать механических повреждений, которые могут усугубить дорожную ситуацию», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

«На 136 километре трассы Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Верхнебаканского ведется ремонт моста. Из-за этого введено реверсивное движение. На 129 километре в районе поселка Горного случилось ДТП. Затруднения с движением на трассе связаны с этим. Сейчас дороги чистые, последствия снегопада устранены», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Черноморье» Александр Адзянов.

огромная пробка на перевале гастагай и фадеево. Замело очень сильно 🚧🚧🚧 ❗️Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. 🚧🚧🚧

Видео опубликовано Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Дек 29 2016 в 1:02 PST

В Новороссийске перекрыли перевал из-за непогоды. ★ Видео Андрея Иванова. #Новороссийск #КраснодарскийКрай #Юг #krdphoto #Кубань #Krasnodar #Krd #typodar

Видео опубликовано Туподар™ — Краснодар (@typodar) Дек 29 2016 в 11:46 PST

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