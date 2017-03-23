В Новороссийске на таможне изъяли 288 поддельных кукол

В Новороссийске в марте сотрудники таможни возбудили дело об административном правонарушении против предпринимателя из Ставропольского края, который пытался провезти в РФ партию поддельных игрушек.

В порт в январе прибыл теплоход с крупной партией игрушек. Всего в контейнере находилось 237 картонных коробок с игрушками весом более 4,5 т. При этом 18 контейнеров были с пластмассовыми электромеханическими куклами, на которых стоял товарный знак Angelbaby/ doll/ made in China.

Установили, что права на надпись на упаковках принадлежат ООО «РИА «Панда»» из Санкт-Петербурга. Связавшись с правообладателями, таможенники выяснили, что игрушки контрафактные. Партию кукол весом более 200 кг изъяли и поместили на склад временного хранения. Всего изъяли 288 поддельных кукол.

В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП России «Незаконное использование товарного знака», сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС России.

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