В Новороссийске наградили лучших народных дружинников

Глава Новороссийска Игорь Дяченко вручил грамоты лучшим народным дружинникам. За 2016 год в Новороссийске был организован выход 8 тыс. 845 рейдовых бригад.

В мероприятиях приняли участие 33 тыс. 322 народных дружинника, 7 тыс. 815 сотрудников полиции и 4 тыс. 352 казака. Они составили 18 тыс. 155 административных протоколов.

«Мне приятно, что у нас есть люди с активной жизненной позицией, которые готовы принимать участие в общественных городских мероприятиях. Надеюсь, что в текущем году в ваших рядах появится больше работников наших предприятий и частных фирм. Спасибо вам за помощь в наведении порядка на улицах Новороссийска», — сказал Дяченко.

За 2016 год в ходе рейдовых мероприятий сотрудники УМВД совместно с членами народной дружины посетили 6 тыс. 739 лиц, состоящих на профилактическом учете.

Новороссийских дружинников можно отличить по красным повязкам и специальным жилетам со светоотражающими нашивками, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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