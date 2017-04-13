В Новороссийске ночью ограничат движение на улице Кутузовской

В Новороссийске с 17 по 27 апреля временно ограничат движение транспорта на улице Кутузовской.

Запрет будет действовать с 22:00 до 6:00. Водителям рекомендуют в это время использовать для объезда улицы Московскую, Видова, Чайковского и Сипягина. В мэрии решили в эти дни открыть поворот налево с улицы Сипягина на Кутузовскую, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Такие меры приняли в связи со строительством надземного перехода, который соединит два корпуса торгового центра «Красная площадь». Длина двухуровнего перехода составит 35 м, ширина — 18 м.

Ранее застройщик обратился в администрацию города и попросил полностью ограничить движения транспорта на улице Кутузовской от Советов до Козлова на время монтажа перехода. Однако мэр Игорь Дяченко не согласился с этим предложением.

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