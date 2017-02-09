В Новороссийске объявили экстренное предупреждение из-за ветра и мороза

В Новороссийске на 9 и 10 февраля спрогнозировали ухудшение погоды.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается северо-восточный ветер до 30-33 м/с — бора — и понижение температуры воздуха до -5 °С. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Бора — это северный, холодный, порывистый ветер. Он может принести значительные разрушения на побережье, а на море вызывает шторм. Огромные волны разрушают постройки и насаждения, при сильных морозах застывшая вода покрывает все толстым слоем ледяной корки.

Граждан просят соблюдать меры безопасности и в случае необходимости звонить по телефонам: 01, 101 и 8 (861) 268-64-40.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 9 февраля сильный ветер повалил деревья, опрокинул автобусную остановку и разрушил рекламный щит.

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