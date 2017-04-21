В Новороссийске открылась выставка детских работ «Сказки красного петуха»

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6c33a17daf4523496773c353b7bac8cc В Новороссийске открылась выставка детских работ «Сказки красного петуха» В Новороссийске 21 апреля открылась выставка творческих работ воспитанников детской арт-студии «Махаон» «Сказки красного петуха. Искусство глазами детей», посвященная 80-летию образования Краснодарского края.

Представленные работы были выполнены в разных техниках: рисунок, папье-маше, инсталляция, керамика. В основе композиций картин, созданных юными художниками, лежат знакомые сюжеты, заимствованные с полотен великих живописцев.

Также дети подготовили стихи и прозаические экспромты. Выставка продлится в Новороссийском историческом музее до 14 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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