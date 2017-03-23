В Новороссийске открыли памятную доску статскому советнику Федору Ляху

В Новороссийске 23 марта открыли мемориальную доску в память об общественном деятеле Федоре Ляхе.

Она установлена на улице Энгельса, 52, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Федор Лях родился в 1857 году в Екатеринодаре. В 1881 году он окончил историко-философский факультет Императорский Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата. Затем Лях был назначен учителем истории Мариинского Кубанского женского училища. После этого он стал инспектором в Екатеринодарской гимназии.

С 1896 года Лях заведовал училищами Черноморской губернии. В 1898 году он был назначен директором Новороссийской мужской гимназии.

Ляха неоднократно избирали депутатом Новороссийской городской думы. В январе 1896 года он стал почетным мировым судьей Екатеринодарского окружного суда Черноморской губернии.

За заслуги Лях получил орден Святого Владимира третьей степени. Был действительным статским советником. Скончался в 1915 году от сердечного приступа.

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