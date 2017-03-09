В Новороссийске открыли выставку российских женских журналов

В Новороссийском историческом музее-заповеднике 8 марта открыли выставку «Женщины во все времена».

В экспозицию вошли российские журналы за последние 100 лет. Гостям рассказывают о женщинах разных эпох и том, как менялся быт, одежда, кухня за это время.

На открытии выставки посетителей угостили пирожными, изготовленными по рецептам из «Журнала для хозяек» за 1914 год. Во время дегустации все желающие получили листовки с рецептами блюд начала ХХ века, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Источник