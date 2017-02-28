В Новороссийске отметят Международный день кошек

В Новороссийске 4 марта пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному дню кошек.

Праздник отметят в парке имени Ленина. В программе — концерт, выступление ростовых кукол, викторина, игры, конкурс стихов, выставка рисунков, плакатов и шуточных фотографий с кошками.

Мероприятия пройдут с 12:00 до 16:00.

В России День кошек отмечают 1 марта. Домашняя кошка входит в семейство кошачьих. В нем различают два подсемейства, четыре рода и около 36 видов. В России обитают представители обоих подсемейств, три рода и 12 видов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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