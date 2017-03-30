В Новороссийске переделали дорогу, которую ремонтировали в дождь

В Новороссийске в марте отремонтировали дорожное покрытие на улице Революции 1905 года, где проводились работы по укладке асфальта в дождь.

Об этом 30 марта сообщи мэр города Игорь Дяченко.

«Подрядчик, который провел некачественный ремонт дорожного покрытия на улице Революции 1905 года, заново отремонтировал этот участок дороги. Подчеркну, что халтуру на новороссийских улицах подрядные организации будут переделывать в обязательном порядке», — написал глава Новороссийска в твиттере.

Он отметил, что оплачивать дополнительные работы подрядчики будут из их собственных средств, а не за счет бюджета города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в социальных сетях появилось видео, как в Новороссийске дорожники на улице Революции 1905 года, разгоняя воду лопатой, укладывали асфальт. Игорь Дяченко потребовал от подрядчика переделать дорогу.

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