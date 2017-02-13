В Новороссийске под колеса электрички попал 19-летний парень

В Новороссийске 13 февраля электричка сбила 19-летнего парня. Молодого человека госпитализировали.

Несчастный случай произошел на перегоне Тонельная — Баканская. По словам машиниста электропоезда Новороссийск — Краснодар, он увидел мужской силуэт в зоне повышенной опасности, подал звуковой сигнал, а затем применил экстренное торможение. Однако предотвратить наезд не удалось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.

Источник