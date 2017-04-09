В Новороссийске попал в ДТП автобус с иностранными туристами

В Новороссийске 8 апреле произошло ДТП, в результате которого госпитализировали двух человек.

«Сообщение о ДТП поступило около 20:30. По предварительным данным, на въезде в Новороссийск автомобиль «Газель» выполнял поворот, в результате чего допустил столкновение с туристическим автобусом, в котором находились 16 иностранных граждан», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пять человек доставили в больницу Новороссийска, двое из которых госпитализированы. Это водитель и пассажир «газели».

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, движение транспорта на месте ДТП не прекращалось. По данным СМИ, в автобусе находили туристы из Израиля.

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