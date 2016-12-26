В Новороссийске проведут митинг памяти жертв авиакатастрофы Ту-154

В Новороссийске 26 декабря пройдет митинг памяти погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 под Сочи.

В ней приглашают принять участие всех горожан, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Мероприятие состоится в парке имени Фрунзе у памятника «Скорбящий ангел». Начало в 15:00.

Как сообщал интернет-порталу «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154.

В Сочи прибыл рейс с родственниками погибших. Всего прибыли 12 родственников жертв авиакатастрофы. Кондратьев сообщил, что в списке пассажиров лайнера Ту-154, который упал в Черном море, значатся уроженцы Кубани.

В России 26 декабря объявили днем общенационального траура по погибшим.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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