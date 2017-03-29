В Новороссийске провели учения по борьбе за живучесть военных кораблей

В Новороссийске в марте прошли учения по борьбе за живучесть кораблей Черноморского флота.

К мероприятию привлекли аварийные партии малого противолодочного корабля «Касимов», морского тральщика «Вице-адмирал Захарьин» и ряда судов обеспечения ЧФ.

Корабельные аварийно-спасательные группы отрабатывали вопросы локализации и тушения условного пожара в отсеках и заделывали пробоины в корпусе корабля. Затем они откачивали поступающую на судно воду.

Военнослужащие осуществили герметизацию аварийного отсека с применением специального термостойкого снаряжения, предназначенного для борьбы с огнем, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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