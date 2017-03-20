В Новороссийске пройдет выставка фотоклуба «Эхо»

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2e56b6831618a0a082b4eff643ba3c16 В Новороссийске пройдет выставка фотоклуба «Эхо» В Новороссийском историческом музее 23 марта откроется Х отчетная выставка фотоклуба «Эхо».

В экспозиции под названием «Видеть» будут представлены 88 фотографий 25 авторов. Посетители смогут увидеть работы, победившие на российских и международных конкурсах. 

В рамках выставки пройдут три мастер-класса, на которых расскажут о современных тенденциях фотосъемки, об особенностях съемки в путешествиях и о том, как сделать фотопортрет, имея под рукой минимум оборудования.   

Выставка будет работать до 16 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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