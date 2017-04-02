В Новороссийске рабочий выжил после падения с высоты 30 метров

В Новороссийске в марте с высоты 30 м сорвался промышленный альпинист. Мужчина получил серьезные травмы.

Рабочий упал с высоты, когда обтягивал защитной сеткой гору вблизи трассы, ведущей к городу. Известно, что 40-летний рабочий получил серьезные травмы. В больнице у него зафиксировали множественные переломы, ушибы, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника без повреждений спинного мозга.

Пострадавший был в шоковом состоянии, поэтому ничего о произошедшем рассказать не смог. Известно, что он приехал в Новороссийск на заработки из Челябинской области.

Сейчас на предприятии, где он работал, проводится проверка соблюдения правил безопасности и охраны труда, сообщает «Российская газета».

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