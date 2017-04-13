В Новороссийске с борта крейсера «Михаил Кутузов» дадут артиллерийский салют

В Новороссийске 9 мая с борта крейсера«Михаил Кутузов» произведут артиллерийский салют.

Всего в военном параде в городе-герое примут участие более 1 тыс. военнослужащих. Среди них офицеры управления Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, сводные батальоны отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады, подразделения ВДВ, ВВС и ПВО Южного военного округа.

К параду присоединятся пограничники, полицейские, казаки, курсанты Новороссийского государственного морского университета, кадеты, участники общественного движения «Юнармия».

В состав механизированной колонны включат более 20 единиц боевой техники. Это самоходный артиллерийский комплекс «Берег», артиллерийские орудия «Нона», бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы «Стрела», боевые машины десанта, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», пусковые установки «Бастион» и береговые радиолокационные комплексы «Монолит».

Принимать парад будет командир Новороссийской военно-морской базы капитан первого ранга Олег Шастов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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