В Новороссийске сошел с рельсов грузовой вагон

В Новороссийске 9 февраля с рельсов сошел вагон грузового состава.

Инцидент произошел около 14:30 на нерегулируемом переезде на пересечении улиц Портовой и Мира.

«С рельсов сошел один вагон в тот момент, когда грузовой состав заходил на территорию порта. Происшествие обошлось без участия автотранспорта, в нем никто не пострадал. Серьезных затруднений в движении на данном участке не было. Через полчаса последствия произошедшего устранили», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь Новороссийского ЛУ МВД России на транспорте Евгения Гостева.

По данным СМИ, причиной происшествия стала пара упавших колес.

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