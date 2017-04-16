В Новороссийске стартовал ультрамарафон «Маркотх»

В Новороссийске 16 апреля в ультрамарафоне «Маркотх» приняли участие более 1 тыс. человек из 60 регионов России.

Бегуны, представляющие более 160 городов, будут соревноваться на четырех дистанциях: на 4, 16, 30 и 80 км.

Первыми на старт в горном карьере рано утром вышли более 100 спортсменов, которые за 17 часов должны пробежать от Новороссийска до Геленджика. Их маршрут проходит вдоль Маркотхского хребта по горным тропам и грунтовым дорогам, через речные броды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Глава города Игорь Дяченко заявил о решении сделать трейл-ультрафмарафон ежегодным.

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