В Новороссийске светофоры оборудуют речевым сигналом

В Новороссийске 15 марта на светофорах начали устанавливать новое оборудование.

Теперь светофоры получат голосовое сопровождение. Зеленый сигнал сопровождается звуковым сообщением «проход разрешен» с указанием названия улицы, для которой действует это разрешение. «Время перехода заканчивается» —сообщается, когда зеленый свет начинает мигать.

Такое оборудование установят на светофорах на пересечении улиц Энгельса и Цедрика, Энгельса и Революции 1905 года, проспекта Дзержинского и Героев Десантников, Ленина и Героев Десантников, Ленина и Снайпера Рубахо. Также голосовым сигналом оборудуют светофоры у школ на Мефодиевской, Видова, проспекте Ленина, Масхакском шоссе, в селе Цемдолина на улице Ленина.

Речевые информаторы помогают слабовидящим гражданам пройти по переходу, а также ориентироваться, когда можно начинать и заканчивать движение, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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