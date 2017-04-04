В Новороссийске в частном доме взорвался газ, двое пострадали

В Новороссийске 4 апреля в частном доме взорвался газ.

Сообщение о взрыве газовоздушной смеси в одноэтажном доме на улице Октябрьской поступило в 19:40. На место были направлены подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. На месте происшествия открытого горения не было, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, погибших нет. Пострадали два человека. Их доставили в больницу.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что на место выехал следователь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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