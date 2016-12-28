В Новороссийске в Новый год и Рождество ограничат движение транспорта

В Новороссийске 31 декабря и 1 января, а также 6 и 7 января ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями.

Так, 31 декабря с 19:00 до 5:00 1 января движение всех видов транспорта перекроют по обеим сторонам улицы Советов на участке от улицы Кутузовской до Свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

С 19:00 6 января до 6:00 7 января движение перекроют по улице Видова на участке от улицы Чайковского до Бирюзова и по улице Гладкова на участке от улицы 9 Января до Видова.

В эти же часы перекроют движение по улице Пионерской на участке от дома № 28 до перекрестка с улицей Героев Десантников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в ночь с 31 декабря на 1 января на площади у Городского дворца культуры пройдет концертная программа и дискотека. С полной программой можно ознакомиться здесь. Ранее власти города составили перечень мест, где можно будет использовать пиротехнику на Новый год и Рождество.

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