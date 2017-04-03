В Новороссийске во время субботника вывезли 214 куб. метров мусора

В Новороссийске в рамках двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройства 1 апреля прошел субботник. В нем приняли участие более 3,7 тыс. человек.

С территории города вывезли 214 куб. м. мусора, ликвидировали три несанкционированных свалки.

Участники субботника благоустроили 202 кв. м клумб, высадили 29 единиц деревьев и кустарников, привели в порядок восемь зеленых зон и скверов, покрасили 34 детских и спортивных площадки, 1 тыс. 284 погонных м силовых ограждений и ограждений зеленых зон. Санитарный порядок навели на 29 памятниках, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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