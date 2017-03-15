В Новороссийске экс-менеджер банка обманула 65 человек на 6 млн рублей

В Новороссийске в марте арестовали женщину, которую подозревают в мошенничестве с кредитными картами.

По данным следствия, 29-летняя бывшая сотрудница финансового учреждения вместе с сообщником незаконно оформила 65 кредитных карт на местных жителей и присвоила более 6 млн рублей. Подозреваемая скрылась от органов предварительного следствия, ее объявили в федеральный розыск. Правоохранители задержали подозреваемую в Керчи по месту временного проживания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, сейчас полицейские ищут сообщника мошенницы.

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