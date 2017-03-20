В Новороссийске за ночь выпала половина нормы месячных осадков

Новороссийску угрожают подтопления. В ночь на 20 марта, по данным метеорологов, выпала половина месячной нормы осадков.

Службы спасения города переведены в усиленный режим работы. Улицы города ушли под воду, а на трассах образовались многокилометровые автомобильные заторы. Дожди привели и к повышению уровня воды в водоемах.

Бригады спасателей постоянно дежурят на реке Старый Цемес — если она выйдет из берегов, под угрозой подтопления может оказаться большой район города. Напряженной ситуация будет в Новороссийске до середины недели, пока не закончатся дожди, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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