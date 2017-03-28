В Новороссийске задержали 25 тонн креветок из Аргентины

В порту Новороссийска в марте Россельхознадзор задержал партию креветок, следовавших из Аргентины.

Госинспекторы при проведении пограничного ветеринарного контроля в морском порту приостановили движение партии весом более 25 т продукта «креветка мороженая лангустин», поступившей из Аргентины. Товар следовал в адрес краснодарского ООО «Интергрант». При досмотре выяснилось, что фактические номера пломб не соответствуют заявленным в ветеринарных сертификатах. Экспедирующей фирме выдали акт о нарушении санитарных требований, товар поместили на ответственное хранение в зону таможенного контроля.

После предоставления оригинала акта, подтверждающего снятие либо замену пломбы, и проведения ветеринарного контроля груза будет принято решение о дальнейшем его использовании, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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