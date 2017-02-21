В Новороссийске задержали автомобиль с 49 кг героина

В Новороссийске в феврале изъяли крупнейшую за последние несколько лет партию героина. Наркотик общим весом 49 кг обнаружили полицейские в машине с номерами Ленинградской области.

Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. Автомобиль злоумышленника остановили для проверки на Владимировском посту города-героя. В корпусе иномарки, под обшивкой, правоохранители обнаружили коричневые свертки с белым порошком. Проведенный экспресс-тест подтвердил, что это героин.

Приблизительная стоимость партии составила 400 млн рублей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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