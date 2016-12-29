В Новороссийске запустили безналичную оплату в троллейбусах

В Новороссийске начали внедрять автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте.

В качестве пилотного проекта безналичную оплату ввели месяц назад в одном автобусе и троллейбусе. В рамках программы общественный транспорт оснащают камерами видеонаблюдения и устройствами валидации для осуществления платежей разными способами. Как отметили в пресс-службе администрации Новороссийска, за время тестирования новой системы оплаты существенно сократилось число конфликтных ситуаций, возросла собираемость выручки в транспорте.

Программа реализуется в крае по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На реализацию проекта планируют привлечь порядка 120 млн рублей инвестиций, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Мэр города Игорь Дяченко высказал пожелания жителей об установке электронных табло для отслеживания транспорта на маршруте.

«Это лишь часть из тех преобразовании, которые мы проводим в отрасли пасажироперевозок. С 2015 года все маршрутные такси, муниципальный городской транспорт ходят под контролем системы ГЛОНАСС. Это позволило привести в порядок расписание движения», — отметил Дяченко.

Он напомнил, что транспортный комплекс в Новороссийске является основой экономики города и обеспечивает около 50% налоговых поступлений.

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