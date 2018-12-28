С 30 декабря 2018 года до 8 января 2019 года личный состав кубанской полиции переведут на усиленный вариант несения службы.

К охране правопорядка и общественной безопасности в крае привлекут более 8 тыс. сотрудников органов внутренних дел и около 5,5 тыс. общественников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все места массового пребывания граждан в крае обследуют при помощи служебных собак и специалистов-техников.

Для охраны правопорядка и общественной безопасности во время рождественских праздников планируют привлечь более 3,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также около 2,5 тыс. казаков и дружинников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 7,5 тыс. казаков обеспечат спокойствие на Кубани в новогодние праздники.

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