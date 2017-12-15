В Новый год «Сочи Парк» будет работать в две смены

Парк развлечений 31 декабря будет открыт с 11:00 до 16:00 и с 20:00 до 3:00.

Гости парка смогут прокатиться на всех аттракционах и послушать традиционную новогоднюю речь президента, которая будет транслироваться на большом экране. Посетителей также ждет фейерверк, конкурсы с призами, бармен-шоу и живая музыка. Парк будет работать все новогодние праздники — с 29 декабря по 7 января.

Взрослых и детей на входе будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Будет работать волшебная фабрика подарков, где можно будет загадать желание и получить официальный «Диплом помощника Деда Мороза». Детей ждет много сюрпризов: Баба-яга в избушке на курьих ножках, елка, установленная вверх ногами, медвежата Потап и Мила. Также в программе — файер-шоу познавательное шоу «Тесла Елка». Гостей научат, как зажечь новогоднюю гирлянду без розетки.

В дни новогодних каникул продолжатся представления в дельфинарии и шоу мыльных пузырей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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