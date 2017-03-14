В новый состав Общественной палаты РФ от Кубани войдет Андрей Зайцев

В новый состав Общественной палаты России от Краснодарского края войдет Андрей Зайцев.

Его кандидатуру выдвинуло в марте региональное отделение ОП. С 2014 года он является членом комиссии Общественной палаты РФ по развитию науки и образования.

Андрей Зайцев — председатель правления региональной просветительской общественной организации «Знание» и директор филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Краснодаре, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Источник